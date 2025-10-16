جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن تعمير الصحراء قضية أساسية بالنسبة لي، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا اليوم مختلفة كثيرا عما كانت عليه من 10 سنوات.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن أفريقيا من أغنى قارات العالم، مؤكدا أنها تتمتع بثروات هائلة وهي قارة جاذبة للاستثمار.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى توجها واضحا للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت حلما أنقذ البلد من الانهيار .