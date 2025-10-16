آمال ماهر مصر بلد الفن و السلام و تكريمي في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

افتُتحت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في أجواء فنية راقية جمعت بين عبق الماضي وروح الحاضر، وسط حضور جماهيري ورسمي كبير.

وتألّقت الفنانة آمال ماهر في حفل الافتتاح، بمصاحبة فرقة موسيقية كبيرة بقيادة مايسترو بارع، حيث قدّمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، في أول ظهور فني رسمي لها منذ فترة.

وتُقام دورة هذا العام من المهرجان تحت اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، تقديرًا لما قدمته سيدة الغناء العربي من إرث موسيقي خالد ساهم في تشكيل الوعي الفني للأمة العربية.

وخلال الحفل، عبّرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة، وقالت في كلمتها:

سعيدة جدًا بتكريمي في مهرجان كبير وعريق زي مهرجان الموسيقى العربية، والأهم إنه بيتعمل في بلدي وفي صرح عظيم زي دار الأوبرا المصرية، اللي ليها مكانة خاصة في قلبي. لانه مهرجان بلدي دا الي بيخلية مميز جدا بالنسبة ليا

أضافت امال ماهر بشكر كل القائمين على المهرجان، وبشكر معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على الدعم والتقدير، وبشكر كل فرد في إدارة المهرجان على التنظيم الراقي."

و تابعت امال ماهر بوجه الشكر و التحية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قمة السلام في شرم الشيخ و فخورة بمصر بلد السلام و الفن

اختتمت امال ماهر مصر هتفضل بلد الحضارة والفن والسلام، وإن شاء الله دايمًا في المقدمة."

ومن جانبه، قال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في كلمته خلال الافتتاح، إن مهرجان الموسيقى العربية يُجسد نبض الحاضر وعبق الماضي، مؤكدًا أن مصر بتاريخها الفني الطويل وثرائها الثقافي قادرة دائمًا على تصدير الإبداع للعالم.

وأضاف أن الوزارة تدعم المهرجان باعتباره إحدى المنصات الأساسية للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، وتعزيز الذوق العام، من خلال ربط الأجيال الجديدة بتراثنا الفني الراقي.

وتتواصل فعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة، من خلال حفلات فنية يشارك فيها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، إلى جانب ندوات ثقافية وورش فنية تستهدف دعم الموهوبين.