الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص رفض الاشتراك فى الحملات الإنتخابية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات وإدعائها بقيام رجال الشرطة بالتعدى على زوجها بالضرب وإقتياده لقسم شرطة المناخ على خلفية رفضه المشاركة فى الحملات الإنتخابية ببورسعيد.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 نوفمبر المنقضى تم ضبط زوج الشاكية (مالك مقهى "له معلومات جنائية" من متجرى المواد المخدرة – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) وفقاً لإجراءات مقننة ودون تجاوز، حال تواجده بالمقهى الخاص به، وبحوزته (كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية لإدعائها الكاذب.

