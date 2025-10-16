قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية

أشاد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تنظيم وتنسيق جهود الإغاثة داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث على الأرض يجسد أسمى صور التضامن العربي والإنساني مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها منذ سنوات.

وقال الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن إدارة المساعدات داخل القطاع تتم باحترافية وانضباط شديدين، بفضل التنسيق المتكامل بين لجنة الإغاثة المصرية وقيادات الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تعاونهم الوثيق مع عائلات غزة وعمدائها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بالشكل الأمثل.

وأوضح أن مصر، قيادةً وشعبًا، تثبت كل يوم أنها العمق الاستراتيجي لفلسطين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه المساعدات مقدمة من الشعب المصري الذي لم يتأخر يومًا عن دعم أشقائه الفلسطينيين، سواء بالمواقف السياسية أو بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف القيادي الفتحاوي أن آلية توزيع المساعدات المصرية داخل القطاع أصبحت نموذجًا يُحتذى به، نظرًا لاعتمادها على أسس شفافة وتنظيم دقيق يضمن العدالة، ويمنع أي شكل من أشكال الفوضى أو الاستغلال، مما يعكس صورة راقية عن إدارة الأزمات في مصر.

واختتم الرقب تصريحه بالتأكيد على أن الجهود المصرية المتواصلة هي جزء أصيل من الموقف التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم الإنساني لا يقل أهمية عن الدعم السياسي، لأنه يزرع الأمل في نفوس الفلسطينيين ويؤكد أن مصر كانت وما زالت الحاضنة الأولى للقضية الفلسطينية.