قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب، والوفد المرافق له بحضور الدكتور مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب لشؤون الاستراتيجيات، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة؛ للاطلاع على أنشطة وجهود الشباب بالهلال الأحمر المصري.

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن جهود الجمعية محليًا ودوليًا كجهاز مساند للدولة في أوقات الكوارث والأزمات، تقوم بقوة شبكة قوامها 50 ألف متطوع للعام الجاري، تمثل نسبة الشباب 80% والإناث 60%، منهم 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعات.

وأوضحت أن هذه القوة الشبابية تعمل وفق استراتيجية تقودها إدارة الشباب وتنمية التطوع، لإعداد الشباب كقادة من خلال ممارستهم لمهام الحوكمة فى مجالس ادارات فروع الهلال ، وتأهيلهم عبر معسكرات القيادة، هذا إلى جانب تأهيلهم كمتطوعين شباب ، وتعزيز دورهم داخل المجتمعات من خلال برامج بقيادة شبابية مجتمعية كونهم يتواجدون في 28 ناديا تابعا للهلال الأحمر المصري بالفروع بالمحافظات، إضافة إلى وحدات الهلال الأحمر المصري في الجامعات.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من ألفي متطوع يعملون يوميًا في الاستجابة لأزمة غزة، موضحة أن حجم المساعدات المقدمة إلى القطاع تجاوزت الـ 600 ألف طن منذ بدء الأزمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمصابين والعابرين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب، عن فخره بالجهود التي يقوم بها متطوعي الهلال الأحمر المصري خاصة في الاستجابة لأزمة غزة، مضيفًا: "هؤلاء الشباب نموذج للحس الإنساني العالي ولا يختلف شعوري عن كل مصري يشعر بالسعادة العارمة تجاه كافة جهود الدعم المقدم لغزة".

وأوضح أن دور الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم التطوع من خلال تأهيل الشباب والمتطوعين، يماثل استراتيجية الأمم المتحدة لدعم الشباب كقادة للتغيير في مجتماعاتهم، مؤكدًا أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعد نموذجا يُحتذى به في دعم العمل  الإنساني.

وشارك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب في احتفالية ختام برنامج "الأكاديمية الصيفية لتدريب الشباب "، واصطحبته المديرة التنفيذية والوفد المرافق له في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، استمعوا خلالها إلى كيفية متابعة فرق متطوعي الهلال الأحمر على المعابر، آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة، كيفية التعامل مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ.

وفي لفتة إنسانية، شارك بولييه خلال زيارته مركز تعبئة وتجهيز المساعدات في المركز العام، في تجهيز صناديق المساعدات الغذائية الموجهة إلى غزة، باعثًا رسالة دعم إلى أهالي قطاع غزة، تحمل توقيعه: "بكل الحب والأمل".

المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب معاون وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ترشيحاتنا

بطولة السوبر المصري 2025

رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد طرح تذاكر بطولة السوبر المصري في أبوظبي

غزل المحلة

نادي لافيينا يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد غزل المحلة

ريال مدريد

نجم ريال مدريد يفاجئ الجماهير: أحلم بإنهاء مسيرتي في مالاجا

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد