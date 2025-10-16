الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

استقبلت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب، والوفد المرافق له بحضور الدكتور مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب لشؤون الاستراتيجيات، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة؛ للاطلاع على أنشطة وجهود الشباب بالهلال الأحمر المصري.

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن جهود الجمعية محليًا ودوليًا كجهاز مساند للدولة في أوقات الكوارث والأزمات، تقوم بقوة شبكة قوامها 50 ألف متطوع للعام الجاري، تمثل نسبة الشباب 80% والإناث 60%، منهم 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعات.

وأوضحت أن هذه القوة الشبابية تعمل وفق استراتيجية تقودها إدارة الشباب وتنمية التطوع، لإعداد الشباب كقادة من خلال ممارستهم لمهام الحوكمة فى مجالس ادارات فروع الهلال ، وتأهيلهم عبر معسكرات القيادة، هذا إلى جانب تأهيلهم كمتطوعين شباب ، وتعزيز دورهم داخل المجتمعات من خلال برامج بقيادة شبابية مجتمعية كونهم يتواجدون في 28 ناديا تابعا للهلال الأحمر المصري بالفروع بالمحافظات، إضافة إلى وحدات الهلال الأحمر المصري في الجامعات.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من ألفي متطوع يعملون يوميًا في الاستجابة لأزمة غزة، موضحة أن حجم المساعدات المقدمة إلى القطاع تجاوزت الـ 600 ألف طن منذ بدء الأزمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمصابين والعابرين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب، عن فخره بالجهود التي يقوم بها متطوعي الهلال الأحمر المصري خاصة في الاستجابة لأزمة غزة، مضيفًا: "هؤلاء الشباب نموذج للحس الإنساني العالي ولا يختلف شعوري عن كل مصري يشعر بالسعادة العارمة تجاه كافة جهود الدعم المقدم لغزة".

وأوضح أن دور الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم التطوع من خلال تأهيل الشباب والمتطوعين، يماثل استراتيجية الأمم المتحدة لدعم الشباب كقادة للتغيير في مجتماعاتهم، مؤكدًا أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعد نموذجا يُحتذى به في دعم العمل الإنساني.

وشارك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب في احتفالية ختام برنامج "الأكاديمية الصيفية لتدريب الشباب "، واصطحبته المديرة التنفيذية والوفد المرافق له في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، استمعوا خلالها إلى كيفية متابعة فرق متطوعي الهلال الأحمر على المعابر، آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة، كيفية التعامل مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ.

وفي لفتة إنسانية، شارك بولييه خلال زيارته مركز تعبئة وتجهيز المساعدات في المركز العام، في تجهيز صناديق المساعدات الغذائية الموجهة إلى غزة، باعثًا رسالة دعم إلى أهالي قطاع غزة، تحمل توقيعه: "بكل الحب والأمل".