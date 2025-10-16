أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى توجها واضحا للسلام والإستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت حلما أنقذ البلد من الإنهيار .

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ذهبت للأمم المتحدة بعد شهرين من ثورة 30 يونيو لدعم الموقف المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق تنمية إقتصادية غير مسبوقة.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن دور القوات المسلحة في التنمية يدرس، مؤكدا أن الرئيس السيسي رجل صادق ولا يرضى بالظلم.