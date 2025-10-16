مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب

أكد مختار نوح الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن الرئيس السيسي يواجه عناء رهيب، نتيجة مخططات كبيرة، لذا على اللجنة العلمية لمكافحة الارهاب أن يكون لها الدور والحل في معركة الوعي.

وقال نوج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس عبد الفتاح االسيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب .

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن الوعي جزء من الاعلام والهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أنه نحن في حاجة لعودة القوى الناعمة والقيام باعمال عن الرموز المصرية والأبطال الذين ضحوا من أجل مصر ووقفوا في وجه الجماعات الارهابية.