تشبه عروس البحر.. شاهد إطلالة مايا دياب

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.

وظهرت الفنانة مايا دياب على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وهى مرتدية فستانًا بتصميم متميز حيث كان يشبه عروس البحر.



كان فستان الفنانة مايا دياب طويل ماكسي جامعا تشكيلة من الألوان الجذابة جمع بين الأخضر الزيتوني والنبيتي.

وتركت الفنانة مايا دياب شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة مع تمويج خفيف و ميك اب قوي مناسب للإطلالة .

ونالت إطلالة الفنانة مايا في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام إعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا