شكلها متغير .. ريهام حجاج في افتتاح مهرجان الجونة

انطلقت أولى فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم، وسط حضور مشاهير الفن والاعلام في الوطن العربي.

وكانت الفنانة ريهام حجاج بٱطلالة مميزة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وكانت مرتدية فستان باللون الذهبي.



كان فستان ريهام حجاج طويل ماكسي لكنه مكشوف من الأعلى وكان الميك اب قوي ويبرز العينين ولكن ملامحها كانت مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.

وتركت الفنانة ريهام حجاج شعرها منسدلا بتسريحة عصرية وأنيقة مع اكسسوارات بسيطة

واثارت إطلالة الفنانة ريهام في مهرجان الجونة السينمائي تساؤلات عن سر تغير ملامحها وهل بسبب الميك اب ام إجراءات تجميلية.