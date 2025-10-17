جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

لفتت الفنانة جومانا مراد الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة وجذابة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت بفستان بتصميم راقٍ بياقة مرتفعة مرصعة بالكريستالات، ما أضفى على إطلالتها طابعًا من الفخامة والجرأة في آنٍ واحد.

واعتمدت الفنانة السورية على تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة، لتتلقى سيلاً من تعليقات الإعجاب من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وحضورها اللافت على السجادة الحمراء.



وتعتمد جومانا مراد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.