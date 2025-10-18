خبير: قمة شرم الشيخ للسلام دشنت مسارًا جديدًا لحل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قمة للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مثّلت نقطة تحول مهمة في مسار القضية الفلسطينية، خاصة على صعيدي المسار الإنساني وإعادة الإعمار.

وأوضح أحمد، خلال مداخلته الهاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تبذل جهودًا استثنائية منذ اندلاع الأزمة في غزة، وتتحرك على مستويات متعددة لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى لقيادة مرحلة إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين.

وأضاف أن قمة شرم الشيخ أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد سنوات من التراجع، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية والإسلامية تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في توحيد المواقف وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.