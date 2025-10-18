قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحر نصر تؤدي اليمين الدستورية بعد تعيينها بمجلس الشيوخ

محمد يحي

أدت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بعد تعيينها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الدكتورة سحر نصر:"“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعَى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

وتُعد الدكتورة سحر نصر واحدة من أبرز الخبيرات الاقتصاديات في مصر والعالم، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم الماجستير عام 1990، قبل أن تنال الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.

وبدأت مسيرتها المهنية بالبنك الدولي، حيث عملت خبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ذاتها.

وفي عام 2015، تولت وزارة التعاون الدولي، ثم في عام 2017 أصبحت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، حيث كان لها دور محوري في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وفي العام نفسه، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي.

كما عملت الدكتورة سحر نصر أستاذة للاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات المرموقة، بجانب عضويتها في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

 كما تم تعيينها مستشارًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، خلال عام 2021م.

وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، لتواصل مسيرتها في دعم السياسات التنموية والاقتصادية، واليوم تنضم رسميًا إلى مجلس الشيوخ ضمن قائمة الشخصيات التي تمثل الخبرة والكفاءة.

سحر نصر بيت الزكاة والص وزيرة الاستثمار مجلس الشيوخ اليمن الدستوري

