نواب البرلمان: نجاح إيديكس 2025 وحزمة الحوافز الضريبية يعكسان قوة الدولة

نواب البرلمان عن نجاح إيديكس 2025 وحزمة الحوافز الضريبية:

خطوة تاريخية لاستعادة ثقة المستثمرين

نقطة تحول في بناء اقتصاد أكثر جذبًا للاستثمار

يعزز ريادة مصر الصناعية… وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانع

أجمع عدد من نواب مجلس النواب على أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، بالتزامن مع إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق تكامل حقيقي بين مساري التنمية الاقتصادية والتصنيع العسكري.

وأكد النواب أن ما تشهده مصر اليوم من نجاحات متتالية—سواء على مستوى تعزيز مكانتها العالمية في الصناعات الدفاعية، أو في تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقة أكثر ثقة مع المستثمرين—يمثل نقطة تحول فارقة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات.

وأوضح النواب أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية واضحة لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدين أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية من خلال مشروعات وتنظيمات دولية تستحق الإشادة، وفي مقدمتها إيديكس الذي بات منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث تكنولوجيا الدفاع والتصنيع.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصناعات الدفاعية عالميًا، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة دولية تجذب كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار العسكري، بما يعكس ثقل الدولة المصرية وقدراتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الدسوقي ، في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن الإشادة التي حظي بها المعرض هذا العام تؤكد نجاح القوات المسلحة في تنظيم حدث عالمي بكل المقاييس، يجمع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية ويتيح تبادل الخبرات بين دول العالم، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وعن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية إن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، وتؤسس لمنظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، تقوم على الثقة والمصداقية، مؤكدًا أن هذه الحزمة ستُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وهو ما يتكامل مع ما أعلنته الحكومة اليوم من جهود لجذب الاستثمارات، وتوقيع عقود صناعية كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ثمّن الدسوقي فوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في الدور المصري المتنامي بقطاع النقل البحري، ويُعد إضافة مهمة لمكانة مصر في الهيئات الدولية المتخصصة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب مصر للكاراتيه، مؤكدًا أن تصدر مصر لترتيب بطولة العالم يعكس قوة الإرادة لدى الرياضيين المصريين، وجهود الدولة في دعم المواهب والبطولات العالمية.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" يعكس بوضوح قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم أحداث دولية ذات تأثير عالمي، مؤكدة أن المعرض أصبح منصة محورية لعرض أحدث تقنيات الصناعات الدفاعية، ومركزًا لجذب كبار المسؤولين العسكريين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النجاح المتواصل للمعرض يؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويبرهن على امتلاكها بنية تحتية قوية وقدرات تنظيمية متقدمة جعلتها قادرة على استضافة أكبر الكيانات الصناعية والعسكرية عالميًا. وأشارت إلى أن هذا الحدث الدولي يُسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، مما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءة منظومة الدفاع المصرية.

وبشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة مفصلية نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، مشيرة إلى أن هذه الحزمة ستسهم في خفض الأعباء عن القطاعات الإنتاجية، وتحسين البيئة الاقتصادية، وزيادة معدلات الامتثال الطوعي للضرائب.

وأوضحت الكسان أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتطبيق سياسات أكثر تحفيزًا للمستثمرين يعكس رؤية الدولة لتعزيز مواردها المالية بطريقة عادلة، دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يدعم خطط النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

كما أشادت النائبة بفوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، معتبرة أن هذا النجاح يعكس قوة التحرك الدبلوماسي المصري، ويعزز حضور مصر في المنظمات الدولية، خاصة في قطاع النقل البحري الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد القومي.

واختتمت الكسان تصريحها بالإشادة بالإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب مصر للكاراتيه في بطولة العالم، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس حجم الدعم الرسمي للرياضة المصرية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة وتحقيق البطولات العالمية بأداء مشرف.

كما قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نجاح مصر في تنظيم المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بهذا المستوى العالمي يعكس ما حققته الدولة من طفرة غير مسبوقة في القطاعين الصناعي والعسكري، مؤكدة أن هذا المعرض أصبح منصة محورية تُظهر للعالم قدرات مصر التصنيعية وتطور بنيتها التحتية الصناعية.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن استضافة كبرى الشركات العالمية المشاركة في الصناعات الدفاعية داخل مصر تمثل شهادة دولية على ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية، مشيرة إلى أن إيديكس بات أحد أهم الأدوات التي تدفع باتجاه نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي المحلي ويخلق فرصًا أكبر للتصنيع المشترك وتوطين الصناعات المتقدمة.

وبشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكدت عضو لجنة الصناعة أن التوجيه الرئاسي بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، لافتة إلى أن تحسين المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع المستثمرين يُعد خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الحوافز توفر متنفسًا كبيرًا للمصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، موضحة أن الحزمة ستساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة على التوسع، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما أشادت متى بفوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس قوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ويدعم الصناعات المرتبطة بقطاع النقل البحري والموانئ، وهو ما يمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن رؤية الدولة الحالية تُحقق تكاملًا حقيقيًا بين الصناعة والدفاع والاستثمار، وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي للانطلاق نحو مزيد من النمو والتنافسية الإقليمية والدولية.