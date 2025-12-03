علي الدين هلال: البرلمان الجديد سيواجه قوانين مهمة ودوره الرقابي لا يعني معاداة الحكومة أو توجيه اتهامات بلا سند

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس كل المعارضين شياطين، مشيرًا إلى اصطفاف بعضهم مع الدولة في مواقف محددة، وهو ما يعكس توازنًا بين المعارضة والدولة.

وأضاف على الدين هلال، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن بعض الهيئات تميل إلى منح الأمن الأولوية على السياسة، وأن بعض الأحزاب رشحت أفرادًا لا علاقة لهم بالعمل السياسي ولا يعرفون تفاصيله، مما قد يؤدي إلى تجاوزات تؤثر سلبًا على البرلمان المقبل سياسيًا.

وأكد على الدين هلال، أن الرئيس السيسي لا يملك صلاحية تأجيل الانتخابات وفق نصوص الدستور، وأن الاستقرار الداخلي يعزز قوة الدولة ورئيسها على الصعيد الخارجي، وأشار إلى أن البرلمان الجديد سيواجه قوانين مهمة جدًا، وأن دوره الرقابي لا يعني معاداة الحكومة أو توجيه اتهامات بلا سند، بل يستلزم الحكمة السياسية والقانونية وإعادة النظر في بعض الإجراءات والممارسات لضمان توازن العملية الديمقراطية.

وأوضح على الدين هلال أن البرلمان السابق عام 2010 جاء بعد خمس سنوات من حراك سياسي قوي، وكان المناخ السياسي حينها مختلفًا وأشبه بالزناد والمحفز، معتبراً أن الأخطاء السابقة تمثلت في هيمنة النظام على الانتخابات وتقليل حجم المنافسة وتمثيل المعارضة، مشددًا على ضرورة التعلم من التجارب السابقة لضمان نجاح العملية الانتخابية الحالية.