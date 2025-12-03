كبار السن وذوي الهمم يشاركون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالبحيرة

شهدت انتخابات مجلس النواب التى انطلقت اليوم فى محافظة البحيرة حضورا لافتا من السيدات وكبار السن، الذين توافدوا على اللجان منذ الساعات الأولى للاقتراع.

واتسمت الساعات الأولى بتزايد صفوف النساء فى محيط اللجان، إلى جانب مشاركة واضحة من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم التحديات الصحية و هو ما يعكس حالة من الوعى بأهمية المشاركة السياسية وترسيخ دور الديمقراطية فى العملية الانتخابية.

حيث شهدت لجنة مدرسة الشهيد ممدوح سعد بأبو حمص إقبالا كبيرا ، وأوضح رئيس اللجنة ، لا بد على الناخب أن يدرك تماما قبل دخول اللجنة من سيختار ولا مجال لأي توجيه للناخبين ، كما أكد علي تنظيم الدخول للجنة لمنع أي تزاحم أو تكدس للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب، ومنها لجنتا مدرسة إفلاقة ومعاذ بن جبل، بمدينة دمنهور ، للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين.

وأكدت محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مع الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.