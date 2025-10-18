قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على أتوبيس للنازحين
أحمد العوضي وفارس سعد يترشحان على وكالة مجلس الشيوخ
توك شو

نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم


انعقد مجلس الشيوخ ، بتشكيله الجديد اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

حيث تم استكمال أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد. 

وأدى الأعضاء القسم بالنص التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

نواب سيدات يكررون أداء اليمين بسبب أخطاء لغوية

شهدت الجلسة الافتتاحية تكرار بعض النواب لأداء اليمين الدستورية بسبب أخطاء لغوية، كان من أبرزهم النائبة ريم الصاوي والنائبة إيفا ماهر، مما جذب الأنظار إلى دور النساء في المجلس الجديد ومشاركتهم الفاعلة رغم التحديات.

انتخاب مكتب المجلس برئاسة مرشح “مستقبل وطن”

تلت مراسم أداء اليمين انتخابات مكتب المجلس، الذي يضم رئيس المجلس والوكيلين، حيث تستمر فترة ولايتهم طوال الفصل التشريعي الذي يمتد لخمس سنوات.

 ويتصدر مرشح حزب "مستقبل وطن" قائمة الترشحات لرئاسة المجلس، ويتم انتخاب الرئيس والوكيلين بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية بتصويت سري.

خلفية قانونية لتنظيم أعمال المجلس

ينظم القانون رقم 2 لسنة 2021 اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 12 على تشكيل مكتب المجلس من رئيس ووكيلين. 

ووفقًا للمادة 13، يتم انتخابهم في بداية كل فصل تشريعي، ويدير الجلسة الأكبر سنًا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا.

 كما يمنع القانون انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين (المادة 14)، ويلزم رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل المكتب فور انتخابه (المادة 15).

 ويستمر المكتب في ممارسة مهامه طوال مدة الفصل التشريعي حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التالي، مع إجراءات خاصة في حالة خلو المناصب (المادة 16).

مجلس الشيوخ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي القانون رقم 2 لسنة 2021

