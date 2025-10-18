النائب وليد التمامي : أداء اليمين في الشيوخ عهد علي الجميع ومسؤولية وطنية

قال وليد التمامي ، عضو مجلس الشيوخ، إن أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ اليوم يُعد لحظة فخر واعتزاز وبداية مرحلة جديدة من العطاء الوطني، و هذه اللحظة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن، وتتطلب مضاعفة الجهود من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار التمامي إلى أن عضوية مجلس الشيوخ تكليف وليس تشريف وأنه سيعمل بكل إخلاص على دعم توجهات القيادة السياسية من خلال المساهمة في إعداد تشريعات وسياسات تواكب رؤية مصر 2030، وتدعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

وجاء أداء اليمين الدستورية وفقًا للنص الوارد في المادة (104) من الدستور المصري، التي تنص على أن يقول العضو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.