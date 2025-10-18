السعيد غنيم: أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ تجديد للعهد الوطني

أكد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن أداء اليمين الدستورية تحت قبة مجلس الشيوخ اليوم، يُعد لحظة وطنية خالدة في الوجدان، تجسّد قيم الانتماء والمسؤولية، وتجدد العهد مع الوطن على مواصلة العمل المخلص لخدمة المواطن والدفاع عن مصالحه بكل تجرد.

وقال غنيم، إن هذه اللحظة تمثل انطلاقة جديدة في مسيرته السياسية، مشددًا على أن مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد سيكون منصة فاعلة لدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه، لصياغة سياسات وتشريعات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون بيت خبرة وطنياً يسهم في بناء رؤية مستقبلية للدولة المصرية، ترسخ مبادئ الحوار الوطني وتخدم المواطن في المقام الأول.

وقال النائب السعيد غنيم: “أداء القسم ليس مجرد التزام دستوري، بل عهد أمام الله والوطن على أن نكون أوفياء لهذه الأمانة، عاملين من أجل مصر بكل طاقتنا وإخلاصنا.”