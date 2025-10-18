المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

أدى المخرج خالد جلال، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية كنائب بمجلس الشيوخ، ضمن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وجاء القسم وفق ما ينص عليه الدستور:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

انطلاق الفصل التشريعي الثاني

ينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني.

أداء اليمين.. شرط مباشر لممارسة المهام

تشهد الجلسة أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، ويُشترط أداء القسم لمباشرة مهام العضوية.

ويُمنع أي عضو غائب عن الجلسة من ممارسة مهامه إلا بعد أدائه اليمين في جلسة لاحقة.