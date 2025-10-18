النواب الجدد يؤدون اليمين أمام مجلس الشيوخ 2025 ويؤكدون رعايتهم الكاملة لمصالح الشعب

بدأ مجلس الشيوخ، اليوم السبت، أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني بتشكيله الجديد، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية استكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، في خطوة تمهيدية لمباشرة مهامهم البرلمانية.

أداء اليمين.. شرط دستوري لمباشرة المهام

أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية واحدًا تلو الآخر، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا وعضوين معاونين له، التزامًا بما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وينص القسم على أن يقول العضو: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويُشترط أداء القسم لبدء أي عضو في ممارسة مهامه رسميًا، بينما لا يُسمح للغائبين عن الجلسة بمزاولة عملهم البرلماني إلا بعد أداء اليمين في جلسة لاحقة.

انتخاب هيئة مكتب المجلس

عقب الانتهاء من أداء القسم، يُجري المجلس انتخابات لاختيار رئيسه ووكيلين، وفق ما تنص عليه لائحته الداخلية.

وتستمر مدة الولاية لخمسة أعوام، هي عمر الفصل التشريعي.

وتصدر مرشح حزب «مستقبل وطن» قائمة المتنافسين على منصب رئيس المجلس، في ظل توقعات بانتخابه، مع اعتماد التصويت السري وبأغلبية مطلقة.

لائحة قانونية تنظم عمل المجلس

تُدار أعمال مجلس الشيوخ وفقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2021، الذي ينظم تشكيل هيئة المكتب وآليات الجلسات الافتتاحية.

وتنص المواد من (12 إلى 16) على إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، وتحديد مدد الولاية، ومنع تولي المناصب نفسها لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، إضافة إلى إلزام المجلس بإخطار رئيس الجمهورية فور تشكيل هيئة مكتبه.