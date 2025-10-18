قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النواب الجدد يؤدون اليمين أمام مجلس الشيوخ 2025 ويؤكدون رعايتهم الكاملة لمصالح الشعب

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم

بدأ مجلس الشيوخ، اليوم السبت، أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني بتشكيله الجديد، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية استكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، في خطوة تمهيدية لمباشرة مهامهم البرلمانية.

 أداء اليمين.. شرط دستوري لمباشرة المهام

أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية واحدًا تلو الآخر، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا وعضوين معاونين له، التزامًا بما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وينص القسم على أن يقول العضو: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويُشترط أداء القسم لبدء أي عضو في ممارسة مهامه رسميًا، بينما لا يُسمح للغائبين عن الجلسة بمزاولة عملهم البرلماني إلا بعد أداء اليمين في جلسة لاحقة.

 انتخاب هيئة مكتب المجلس

عقب الانتهاء من أداء القسم، يُجري المجلس انتخابات لاختيار رئيسه ووكيلين، وفق ما تنص عليه لائحته الداخلية.

وتستمر مدة الولاية لخمسة أعوام، هي عمر الفصل التشريعي.

وتصدر مرشح حزب «مستقبل وطن» قائمة المتنافسين على منصب رئيس المجلس، في ظل توقعات بانتخابه، مع اعتماد التصويت السري وبأغلبية مطلقة.

 لائحة قانونية تنظم عمل المجلس

تُدار أعمال مجلس الشيوخ وفقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2021، الذي ينظم تشكيل هيئة المكتب وآليات الجلسات الافتتاحية.

وتنص المواد من (12 إلى 16) على إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، وتحديد مدد الولاية، ومنع تولي المناصب نفسها لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، إضافة إلى إلزام المجلس بإخطار رئيس الجمهورية فور تشكيل هيئة مكتبه.

مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني بتشكيله الجديد أداء اليمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد