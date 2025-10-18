قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
توك شو

المستشار عصام فريد يفوز برئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني

منار عبد العظيم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ فوز المستشار عصام فريد، عضو المجلس، برئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، خلال الجلسة العامة الافتتاحية.
وأشار رئيس الجلسة إلى تشكيل لجنة لإدارة عملية انتخاب رئيس المجلس، حيث لم يتقدم للترشح سوى المستشار عصام فريد، ما سهل إعلان النتيجة رسمياً.

آلية انتخاب مكتب المجلس وفق اللائحة الداخلية

تجرى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بعد تقديم الترشيحات إلى رئيس الجلسة ضمن المدة الزمنية المحددة.
ويمكن لكل مرشح تقديم نفسه وشرح رؤيته خلال الوقت المخصص، وتتم الانتخابات سرية في جلسة علنية أو أكثر، بالتتابع لمنصب الرئيس ثم الوكيلين.
ويباشر الرئيس مهامه فور إعلان انتخابه، ولا يُسمح بمناقشة أي موضوعات قبل اكتمال انتخاب مكتب المجلس.

تنظيم قانوني لضمان الشفافية والتوازن

تنص المادة 14 على عدم جواز انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بينما تلزم المادة 15 رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية فور تشكيل المكتب.
ويمارس مكتب المجلس مهامه طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي وفقًا للمادة 16.

إجراءات في حال خلو مناصب في مكتب المجلس

في حال خلو منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب الرئيس بين أدوار الانعقاد، يتولى أكبر الوكيلين سنًا، أو الحاصل على أعلى الأصوات، مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ فوز المستشار عصام فريد المستشار عصام فريد

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

وزير التعليم العالي

رئيس جامعة القاهرة: ماحققه الرئيس السيسي فى قمة شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر

كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

