المستشار عصام فريد يفوز برئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ فوز المستشار عصام فريد، عضو المجلس، برئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، خلال الجلسة العامة الافتتاحية.

وأشار رئيس الجلسة إلى تشكيل لجنة لإدارة عملية انتخاب رئيس المجلس، حيث لم يتقدم للترشح سوى المستشار عصام فريد، ما سهل إعلان النتيجة رسمياً.

آلية انتخاب مكتب المجلس وفق اللائحة الداخلية

تجرى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بعد تقديم الترشيحات إلى رئيس الجلسة ضمن المدة الزمنية المحددة.

ويمكن لكل مرشح تقديم نفسه وشرح رؤيته خلال الوقت المخصص، وتتم الانتخابات سرية في جلسة علنية أو أكثر، بالتتابع لمنصب الرئيس ثم الوكيلين.

ويباشر الرئيس مهامه فور إعلان انتخابه، ولا يُسمح بمناقشة أي موضوعات قبل اكتمال انتخاب مكتب المجلس.

تنظيم قانوني لضمان الشفافية والتوازن

تنص المادة 14 على عدم جواز انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بينما تلزم المادة 15 رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية فور تشكيل المكتب.

ويمارس مكتب المجلس مهامه طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي وفقًا للمادة 16.

إجراءات في حال خلو مناصب في مكتب المجلس

في حال خلو منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب الرئيس بين أدوار الانعقاد، يتولى أكبر الوكيلين سنًا، أو الحاصل على أعلى الأصوات، مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.