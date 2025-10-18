قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من ياسر جلال بعد حلف اليمين الدستوري في مجلس الشيوخ.. شاهد

ياسر جلال
ياسر جلال
أحمد إبراهيم

نشر الفنان ياسر جلال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد اداء حلف اليمين الدستوري بمجلس الشيوخ. 

وقال ياسر جلال : “أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ، لحظة فخر ومسئولية كبيرة، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي بأمانة وإخلاص تجاه وطني الغالي مصر ”. 

وأدى الفنان ياسر جلال، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية كنائب بمجلس الشيوخ، ضمن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وجاء القسم وفق ما ينص عليه الدستور:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ولفت ياسر جلال الأنظار خلال أدائه القسم، وسط ترحيب من زملائه النواب، لكونه واحدًا من أبرز الوجوه العامة التي انتقلت من مجال الفن إلى ساحة العمل البرلماني.

 انطلاق الفصل التشريعي الثاني

وعقد مجلس الشيوخ جلسة اليوم بتشكيله الجديد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني.

أداء اليمين.. شرط مباشر لممارسة المهام

شهدت الجلسة أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، ويُشترط أداء القسم لمباشرة مهام العضوية.
ويُمنع أي عضو غائب عن الجلسة من ممارسة مهامه إلا بعد أدائه اليمين في جلسة لاحقة.

انتخاب هيئة مكتب المجلس

عقب أداء القسم، جرت انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وذلك لمدة تستمر طوال الفصل التشريعي (خمس سنوات).
ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يتم التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.

لائحة تنظيمية محكمة

يحكم أداء المجلس القانون رقم 2 لسنة 2021، والذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب، حيث تنص المواد (12-16) على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، ومنع التكرار لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، فضلًا عن إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.

ياسر جلال الفنان ياسر جلال أعمال ياسر جلال أفلام ياسر جلال مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

رئيس جامعة القاهرة: ماحققه الرئيس السيسي فى قمة شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر

شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد