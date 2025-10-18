قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مين ما يحبهوش.. غادة عادل توجه رسالة لـ ماجد الكدواني

سعيد فراج

كشفت الفنانة غادة عادل ، عن كواليس تعاونها مع الفنان ماجد الكدواني، من خلال فيلم “فيها آيه يعني” الذى يعرض حاليا فى دور العرض. 

وقالت غادة، خلال لقائها ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «مبسوطة قوي إنّي شاركت في الفيلم الجميل ده مع ماجد الكدواني، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وكل الناس اللي شاركت في العمل، والمخرج الجميل الحساس عمر رشدي».

وعن تعاونها مع ماجد الكدواني، قالت غادة عادل : «مين ما يحبش ماجد الكدواني؟ والله العظيم ده أجمل بني آدم شُفته في حياتي، فنان حقيقي وعميق وحساس، بيحب شغله جدًا، ومتفاهم وطيب وقلبه أبيض».

وأضافت غادة عادل : «ماشوفتش في قلبه ولا طيبته ولا الرضا والإيمان إللي جواه، أنا اتعلمت منه كتير بصراحة».

إيرادات فيلم فيها ايه يعني
تصدر فيلم فيها إيه يعني بطولة النجم ماجد الكدواني الإيرادات، حيث حقق أمس الخميس، إيرادات بلغت 6 ملايين و6 الاف و338 جنيهاً، ليحقق 30 مليوناً و731 الفاً و419 جنيهاً خلال 9 أيام عرض بالسينمات في مصر.

فيلم فيها إيه يعني
فيلم فيها ايه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

يذكر أن الفنان ماجد الكدوانى حجز مكانه مبكراً فى سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، بعدما تعاقد على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق فى الدراما التلفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التى ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.

أما غادة عادل يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، ويشارك في بطولته كل من: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى. 

غادة عادل الفنانة غادة عادل ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني فيلم “فيها آيه يعني”

