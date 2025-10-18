ريا أبي راشد تعتذر عن تقديم ندوة كيت بلانشيت بمهرجان الجونة| خاص

اعتذرت الإعلامية ريا أبي راشد عن إدارة ندوة الفنانة كيت بلانشيت التي ستقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي غداً.

ومن المنتظر أن يعلن المهرجان عن الإسم البديل خلال الساعات المقبلة مع اقتراب موعد وصول كيت بلانشيت لحضور الفعاليات، وترقت تواجدها لأول مرة الليلة على السجادة الحمراء.

كان مهرجان الجونة أعلن عن استضافة الممثلة والمنتجة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت كضيفة شرف في الدورة الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر بمدينة الجونة.

تُعد كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية بفضل مسيرتها الغنية وإنجازاتها في مجالي الفن والإنسانية.

قدّمت بلانشيت خلال مسيرتها الفنية أداءات استثنائية نالت عنها إشادة واسعة، في أعمال مثل إليزابيث (Elizabeth)، كارول (Carol)، وتار (Tàr)، كما فازت بالأوسكار عن دوريها في الطيار (The Aviator) وبلو جاسمين (Blue Jasmine). وإلى جانب السينما، تألقت على خشبة المسرح، وشغلت منصب المديرة الفنية المشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني، كما شاركت في تأسيس شركة الإنتاج Dirty Films التي حققت نجاحًا لافتًا بإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية حصدت جوائز عالمية.

ولا يقتصر تميز بلانشيت على عطائها الفني فحسب، بل يمتد إلى نشاطها الإنساني البارز؛ فمنذ عام 2016، تشغل منصب السفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تكرّس جهودها لرفع الوعي بقضايا اللاجئين والدفاع عنهم.

وزارت العديد من مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وبنغلاديش وجنوب السودان والنيجر والبرازيل، وشاركت قصصهم مع العالم، ما جعلها صوتًا مؤثرًا في دعم القضايا الإنسانية. وفي عام 2018، وكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي بـ جائزة الكريستال تقديرًا لإسهاماتها وجهودها المتواصلة في المجال الإنساني