عاجل
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
فن وثقافة

ريا أبي راشد تعتذر عن تقديم ندوة كيت بلانشيت بمهرجان الجونة| خاص

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
محمد نبيل

اعتذرت الإعلامية ريا أبي راشد عن إدارة ندوة الفنانة كيت بلانشيت التي ستقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي غداً. 

ومن المنتظر أن يعلن المهرجان عن الإسم البديل خلال الساعات المقبلة مع اقتراب موعد وصول كيت بلانشيت لحضور الفعاليات، وترقت تواجدها لأول مرة الليلة على السجادة الحمراء.

كان مهرجان الجونة أعلن عن استضافة الممثلة والمنتجة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت كضيفة شرف في الدورة الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر بمدينة الجونة.

تُعد كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية بفضل مسيرتها الغنية وإنجازاتها في مجالي الفن والإنسانية. 

قدّمت بلانشيت خلال مسيرتها الفنية أداءات استثنائية نالت عنها إشادة واسعة، في أعمال مثل إليزابيث (Elizabeth)، كارول (Carol)، وتار (Tàr)، كما فازت بالأوسكار عن دوريها في الطيار (The Aviator) وبلو جاسمين (Blue Jasmine). وإلى جانب السينما، تألقت على خشبة المسرح، وشغلت منصب المديرة الفنية المشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني، كما شاركت في تأسيس شركة الإنتاج Dirty Films التي حققت نجاحًا لافتًا بإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية حصدت جوائز عالمية.

ولا يقتصر تميز بلانشيت على عطائها الفني فحسب، بل يمتد إلى نشاطها الإنساني البارز؛ فمنذ عام 2016، تشغل منصب السفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تكرّس جهودها لرفع الوعي بقضايا اللاجئين والدفاع عنهم.

وزارت العديد من مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وبنغلاديش وجنوب السودان والنيجر والبرازيل، وشاركت قصصهم مع العالم، ما جعلها صوتًا مؤثرًا في دعم القضايا الإنسانية. وفي عام 2018، وكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي بـ جائزة الكريستال تقديرًا لإسهاماتها وجهودها المتواصلة في المجال الإنساني

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

