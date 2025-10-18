قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يشارك في الاحتفال بالعيد المئوي لكنيسة العذراء بالزيتون

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن في الاحتفال المئوي لتأسيس كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون.

وتعد كنيسة العذراء بالزيتون من الكنائس التاريخية ذات المكانة الخاصة في قلوب المصريين إذ ارتبط اسمها بحدث ظهور السيدة العذراء مريم عام 1968، في واحدة من أبرز اللحظات الروحية في تاريخ الكنيسة القبطية.

البابا في كنيسة العذراء بالزيتون

كما يشارك في الاحتفالية عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب شخصيات عامة ورموز دينية، ومشاركة واسعة من أبناء الكنيسة ومحبيها من مختلف المحافظات. 

وتعتبر كنيسة العذراء بالزيتون من الكنائس المميزة في القاهرة، إذ تم تأسيسها عام 1925 على الطراز البازيليكي، وتضم مجموعة من الأيقونات القديمة ذات القيمة الفنية والروحية الكبيرة. 

وقد تحولت إلى مزار عالمي بعد الظهور العجيب للسيدة العذراء فوق قبابها في أبريل عام 1968، وهو الحدث الذي جذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، ورسخ مكانتها كرمز للوحدة والإيمان والسلام.

ويأتي هذا الاحتفال المئوي في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على دعم الكنائس التاريخية التي تمثل شاهدا حيا على مسيرة الإيمان القبطي العريق، وتجسد رسالة الكنيسة في نشر المحبة والسلام وبث روح الرجاء في المجتمع المصري.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العذراء مريم بالزيتون الكنيسة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

