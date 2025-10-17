البابا تواضروس يعزي دير الأنبا صموئيل في وفاة القمص باخوميوس الصموئيلي

بعد صراع طويل من المرض، توفي الراهب القمص باخوميوس الصموئيلي أحد شيوخ رهبان دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، عن عمر تجاوز ۷۷ سنة وفترة رهبنة بلغت عامها الخميس.

ولد الأب المتنيح (المتوفي) يوم ٢٣ سبتمبر عام ۱۹٤٨ وترهب بالدير يوم ٢٤ أغسطس عام ١٩٧٦ وسيم قسًا في ۱۷ ديسمبر ۱۹۷۸ ونال رتبة القمصية في ١٨ ديسمبر ۱۹۸۳.

وكان الأب الشيخ الراحل راهبا تقيًّا عمالاً نشيطًا محبوبًا من إخوته الرهبان ومن كل محبى الدير.

لفيف من الأساقفة

صلى على جثمانه الطاهر من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه والأنبا سيداروس الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل والأنبا فام أسقف شرق المنيا. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان ومحبيه.

البابا يقدم التعزية

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القمص باخوميوس الصموئيلي، ويلتمس عزاءً لأسرته ومحبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.