في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني التحية لكل من شارك في اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، مشيدًا بجهود فخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية في المعالجة الحكيمة لأزمة الحرب.

وجاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء مساء اليوم الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة النهضة، التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين.

نصلي من أجل السلام

وقال قداسة البابا: "أحيي مؤتمر السلام في شرم الشيخ، وأحيي بلادنا والرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين الذين يعملون معه على المعالجة الحكيمة لأزمة للحرب التي استمرت لمدة سنتين."

وأضاف: "حضور عدد كبير من قادة العالم أمر رائع، يحسب لمصر، ونتمنى أن تهدأ الأمور في منطقتنا، ونصلي من أجل السلام، وكما قال السيد المسيح: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت ٥: ٩)".