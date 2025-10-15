البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بكنيسة العذراء بالسلام اليوم

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى، النهضة مدينة السلام، وذلك فى تمام السادسة مساءً.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن تُبث العظة على الهواء مباشرة عبر القنوات القبطية الفضائية، إلى جانب النقل المباشر من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع "فيسبوك".

وتعتبر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني منبرًا روحيا وتعليميا مهما، يلتقي من خلاله بشعبه ليقدم الكلمة الحية والتوجيه الأبوي، ويغرس قيم الإيمان والمحبة والوحدة في قلوب المؤمنين.