البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة النهضة، ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة" تحت عنوان “أهمية كلمة الله في حياتنا”.

كلمة الله

وأوضح قداسته أن كلمة الله هي "روح وحياة"، وشبَّهها بالشمس التي تُنير، والذهب الذي يلمع، والعسل الذي له مذاق حلو، مؤكدًا أنها ترد النفس وتقود الإنسان للتوبة والتسبيح والفرح، وتجعل قلبه وبيته سماء مليئة بالمحبة، لأن "حيثما توجد المحبة توجد السماء".

وتعتبر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني منبرا روحيا وتعليميا مهما، يلتقي من خلاله بشعبه ليقدم الكلمة الحية والتوجيه الأبوي، ويغرس قيم الإيمان والمحبة والوحدة في قلوب المؤمنين.