مرشح بلا منافس .. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟

مرشح بلا منافس.. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟
مرشح بلا منافس.. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟
إسلام دياب

أوضحت كشوف أسماء المترشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عن دوائر محافظة البحر الأحمر، أن دائرة حلايب وشلاتين تقدم بها مرشح واحد فقط، وهو علي نور مرشح حزب حماة الوطن، والذي يخوض الانتخابات برمز التاج، ويأتي التسأول حول كيفية أن تتم الانتخابات في هذه الدائرة؟ وكيف يتم احتساب النتيجة؟ ونرد على تلك التساؤلات في هذا التقرير..

تنص المادة رقم 24 من قانون مجلس النواب، أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (%5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وتشمل محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية: 

الدائرة الأولى تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، وقد تقدم للترشح عليها 6 مرشحين وهم : محمد محمد عبد المقصود، حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عادل أحمد عبد الرحيم، مستقل، رمز المدفع، محمد أحمد حسن، مستقل، رمز الأسد، أحمد سمير عبد العزيز، حزب العدل، رمز الحصان، بشوي دكران بشير، مستقل، رمز الكف، جمال زكي عبد العزيز، مستقل، رمز السفينة.

الدائرة الثانية تشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، وتقدم على مقعدها 4 مرشحين وهم : جبريل محمود سعد، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة، مصطفى محمد العباسي، مستقل، رمز الغزالة، كرم أبو النجا حمدي، مستقل، رمز المدفع، مدحت ماهر سيد، حزب الوفد المصري، رمز النخلة.

الدائرة الثالثة تشمل مدينتي حلايب وشلاتين، وتُعد الدائرة الوحيدة التي تضم مرشحًا واحدًا فقط، وهو علي نور عن حزب حماة الوطن، برمز التاج، وكان نائب الدائرة في الدورة البرلمانية السابقة.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب أسماء المترشحين دوائر محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين

