أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم.

وأشار ربيع، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، مع الاعلامية عزة مصطفى، إلى أن التعاون بينها وبين الهيئة يشمل عدة مجالات استراتيجية، أبرزها تزويد السفن بالوقود الأخضر، وتدريب الكوادر البحرية، والمشاركة في تشغيل خطوط الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وأوضح ربيع، أن شركة "ميرسك" قدّمت دفعات مقدمة بالدولار مقابل خدمات لسفن لم تصل بعد، ما يعكس ثقتها في قناة السويس واستمرارها كشريك استراتيجي رئيسي في قطاع النقل البحري.

ولفت ربيع إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة شركة ميرسك، “روبرت ميرسك أوجلا”، كان مثمرًا للغاية، حيث رحب الرئيس بأي استثمارات جديدة في مصر، سواء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في قطاعات أخرى واعدة.