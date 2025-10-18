قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس يُطلق مبادرة لتمكين الطلاب ذوي الهمم

ندوة بجامعة القناة
ندوة بجامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

 ينظم مركز إعداد القادة بالجامعة مبادرة تدريبية نوعية بعنوان «قادة بإرادة»، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، مستهدفة طلاب الجامعة من ذوي الهمم وزملاءهم من غير ذوي الهمم، بهدف تمكينهم من المهارات القيادية والمهنية ودمجهم في بيئة جامعية إيجابية محفزة على الإبداع والمبادرة والعمل بروح الفريق والإرادة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة.

تأتي المبادرة ضمن جهود الجامعة في تعزيز دمج طلابها من ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية وبناء قدراتهم، وتستمر على مدار يومين تدريبيين متتاليين يتخللهما العديد من الورش والجلسات التفاعلية والندوات التوعوية.

ينطلق اليوم الأول تحت شعار «أنا أقدر… وأقود» ويتضمن ورش عمل حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص عمل، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لذوي الهمم، إلى جانب تدريب متخصص في التأهيل المهني والاستعداد لسوق العمل، وورشة عملية بعنوان «العمل الجماعي وبناء فرق النجاح»، بالإضافة إلى عرض مسرحي يجسد قصصًا واقعية ملهمة عن الإرادة والعزيمة تحت عنوان «قادة بإرادة».

أما اليوم الثاني فيأتي تحت شعار «معًا نُحدث الفرق» ويتضمن تدريبًا حول مهارات التواصل والتعاون بين الفرق المتنوعة، وندوة دينية تناقش قيم التعاون والرحمة في الإسلام ودور الإرادة في صناعة التغيير، كما يشهد حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من طلاب الجامعة من ذوي الهمم لعرض قصص نجاحهم وتجاربهم المُلهمة، إلى جانب محاضرة توعوية عن دور الأنشطة الطلابية في تعزيز القيادة والانتماء الجامعي.

وتختتم المبادرة فعالياتها بتكريم المشاركين والمشروعات المتميزة التي عكست روح الإصرار والتعاون والإبداع بين الطلاب، مؤكدة على تحقيق أهدافها الرامية إلى الدمج الفعلي بين الطلاب ذوي الهمم وزملائهم، وتعزيز الثقة بالنفس والقيادة الذاتية، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتواصل الإنساني، فضلًا عن تأهيل المشاركين لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات الحديثة والتقنيات الرقمية.

▪︎▪︎  للتسجيل والمشاركة في المبادرة:
https://forms.gle/N7upAoF9kKrBPpps9

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

