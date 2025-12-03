قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إعادة انتخابات المرحلة الأولى.. الهيئة الوطنية تعلن عدد المقاعد في 20 دائرة بالسبع محافظات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
إسلام دياب

 عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا لمتابعة اللجان الفرعية التي يُجرى بها التصويت داخل جمهورية مصر العربية أبوابها فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءا وحتى اليوم الخميس.


أكد المستشار أحمد بندارى في بداية المؤتمر على أن الدوائر التي يُعاد فيها الانتخابات هي: الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة على مقعدين، الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم على 3 مقاعد، والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم، الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح على 3 مقاعد، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، على مقعد واحد، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة، على مقعد، الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام، على مقعد، والدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، على 3 مقاعد، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت على مقعدين، الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، على مقعدين.
وأضاف أنه يتم التصويت في عدد 1775 لجنة فرعية، وتم البدء في كافة اللجان الفرعية في 7 محافظات في الـ20 دائرة انتخابية، وتواصل مع رؤساء لجان المتابعة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية انتخابات المرحلة الأولى مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

