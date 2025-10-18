لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

يُعد البفتيك من الأطباق الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، ويتميز بسهولة تحضيره ومذاقه اللذيذ الذي يجمع بين الطراوة والنكهة الغنية.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها الخاصة لتحضير البفتيك بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتمنحكِ نتيجة مضمونة وطعمًا لا يقاوم يشبه المطاعم.

طريقة عمل البفتيك

مقادير البفتيك:

نصف كيلو من شرائح اللحم المخصصة للبفتيك.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكاتشب (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من البهارات أو البهارات السبعة.

فص ثوم مهروس أو رشة ثوم بودرة.

كمية مناسبة من الزيت للقلي أو للشواء.

طريقة التحضير:

ـ تتبيل اللحم: ضعي البصل المبشور في وعاء كبير، وأضيفي إليه الخل أو عصير الليمون، الكاتشب، الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والثوم.

ـ قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم أضيفي شرائح اللحم وقلّبيها في التتبيلة لتتغلف تمامًا.

ـ اتركي اللحم في التتبيلة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتشرب النكهات.

ـ طهي البفتيك: سخّني مقلاة على نار متوسطة وضعي فيها كمية قليلة من الزيت.

ـ أضيفي شرائح البفتيك المتبلة واتركيها تتحمر من الجانبين حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

ـ احرصي على عدم طهيها لمدة طويلة حتى لا تصبح قاسية.

ـ التقديم: قدّمي البفتيك ساخنًا إلى جانب البطاطس المقلية أو المهروسة، وسلطة خضراء، أو أرز أبيض خفيف لوجبة متكاملة.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح البفتيك

ـ يُفضل اختيار شرائح لحم طرية وخالية من الدهون.

ـ يمكن نقع اللحم في التتبيلة طوال الليل للحصول على نكهة أعمق.

ـ استخدمي زيت نباتي خفيف عند القلي للحفاظ على الطعم الأصلي.

ـ يمكن شوي البفتيك بدلًا من قليه للحصول على خيار صحي أقل دسمًا.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير بفتيك لذيذ وطري في المنزل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، ينافس أفضل المطاعم بطعمه الشهي وسهولة تحضيره.