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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفر تمن الزيت .. طريقة عمل البفتيك الكداب من غير قَلْي

البفتيك
البفتيك

يعد البفتيك الكداب من الأكلات الشهية التى تساعد فى توفير الميزانية ولكن مع غلاء سعر الزيت أصبحت من الأكلات المكلفة .. ولكن هل تعلم أنه يمكن إعداد البفتيك الكداب من غير قَلْي.

نعرض لكم طريقة عمل البفتيك الكداب من غير قَلْي، وذلك من خلال خطوات أوضحتها الشيف سالي فؤاد. 

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مقادير البفتيك الكداب


نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم
ملعقة كبيرة بصل بودر 
ملح
فلفل أسود
رشة بابريكا
بقسماط حسب الاحتياج
 

تغليف البفتيك الكداب 


2 بيضة
زيت حسب الاحتياج
بقسماط حسب الاحتياج
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة بابريكا

 

طريقة عمل البفتيك الكداب 


* في بولة كبيرة اخلطى اللحمة المفرومة مع بودرة البصل والبابريكا وملح وفلفل أسود وبقسماط
* قسمي خليط اللحمة المفرومة لقطع وضعيه بين كيسين نايلون لتصبح مثل البفتيك

* في بولة متوسطة ضعي البقسماط والبابريكا وبودرة البصل وملح وفلفل والقليل من الزيت وقلبيهم جيدا 
* ضعي قطع البفتيك الكداب في خليط البيض وقلبيها جيدا مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعيه في صينية بها ورقة زبدة وتدخل الفرن حتى النضج

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