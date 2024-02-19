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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

البطاطس
البطاطس

تعد البطاطس من الأكلات الشهية التى توجد فى مختلف المنازل بشكل أساسي حيث تدخل فى إعداد عدد كبير من الأطباق الشهية التى يحبها الأطفال والكبار 

ومن المهم معرفة علامات البطاطس الفاسدة  خاصة أنها منتشرة فى العديد من الأسواق دون أن يدرك المواطن أنها لا تصلح للأكل

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ووفقا لما جاء فى موقع “crateandbasket ” نعرض أهم المعلومات التى تساعد على معرفة البطاطس الفاسدة قبل الشراء، وهى:
يجب أن تكون البطاطس النيئة ثابتة عند حملها إذا لم يكن قشر البطاطس متماسكًا فيجب التخلص منها.


إذا كانت البطاطس النيئة تحتوي على الكثير من الكدمات والعيوب والبقع السوداء، فهي لم تعد آمنة للأكل.


إذا كانت البطاطس النيئة طرية جدًا وطرية، فهي تسرب الرطوبة وعلى الأرجح ستكون فاسدة.
 

بطاطس طرية
بطاطس طرية

رائحة البطاطس الفاسدة مختلفة : عندما يتم حصاد البطاطس، يكون لها رائحة الطين والأرض وأية رائحة أخرى غير هذه، كالعفن أو رائحة كبريتية، فهي علامة على الفساد.


في بعض الأحيان قد تبدو البطاطس طازجة ونظيفة ولكنها تنبعث منها رائحة كريهة و تحتوي هذه البطاطس على عيوب داخلية لا يمكن رؤيتها إلا عند تقشيرها.

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