وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

أشاد عبدالله خليل، وزير خارجية المالديف، بالدور المصري البارز في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، وتقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني.

وقال عبدالله خليل، في مؤتمر صحفي، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن مصر قد لعب دورا رياديا ومهما في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستضافت قمة السلام لشرم الشيخ المعنية بغزة.

وتابع: إن جهودكم قد قدمت لمحة من الأمل للشعب الفلسطيني وقدمت فرصة للتعافي وإنهاء عقود من المعاناة.

وأعلن وزير خارجية المالديف، دعم مصر في دعوتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.