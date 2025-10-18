لبحث المستجدات الإقليمية.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والجزائر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى الظهور الأول لـ توروب .. الأهلي يهزم ايجل نوار بهدف فى أبطال إفريقيا
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يوم السبت ١٨ أكتوبر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والجزائر، وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في ضوء التفاهم القائم بين قيادتي البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

وعلى جانب آخر، تطرق الاتصال إلى المستجدات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً على أهمية البناء على هذا الإنجاز التاريخي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، نوه الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية المقرر عقده في القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود العربية لضمان نجاحه وحشد الدعم اللازم لتمويل عملية إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الوزيران تطابق رؤى البلدين حول ضرورة دعم المسار السياسي الليبي–الليبي كخيار وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ويضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة  من أراضيها. كما شددا على أهمية استمرار تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس، لتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في متابعة التطورات ودعم الحلول الليبية الخالصة.

