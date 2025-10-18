قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر والمالديف لدعم العلاقات الثنائية

مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والمالديف
مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والمالديف
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر د. عبد الله خليل، وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون فى المجالين السياسى والاقتصادى بين البلدين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين. 

كما استعرض الوزير عبد العاطى سبل دعم النشاط السياحى، حيث تناول الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح من المالديف القادمين إلى مصر.

كما بحث الوزيران فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما في ذلك زيادة المنح الدراسية المقدمة من خلال الأزهر الشريف والجامعات المصرية للطلاب من المالديف، إلى جانب دعم التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة لتعزيز التواصل بين الشعبين.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم ١٣ اكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفي الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة. كما تناول في هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافي المبكر واعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في النصف الثانى من نوفمبر.

من جانبه، أعرب وزير خارجية المالديف عن تقدير بلاده العميق للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم. كما أشاد بدور مصر الإقليمي في تعزيز الاستقرار والسلام والامن،  مثمنا الدور الذي اضطلعت به مصر فى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، الذي اسفر عن التوصل للاتفاق التاريخي فى شرم الشيخ وإنهاء الحرب فى غزة.

فى نهاية الاجتماع، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تسهم في دعم العلاقات الثنائية والتشاور بشكل دورى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

