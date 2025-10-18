القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إطلاق أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي، لأعيرة نارية من سلاح ناري، على قائد سيارة ربع نقل بأحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إطلاق أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي، لأعيرة نارية من سلاح ناري، على قائد سيارة ربع نقل بأحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية من قائد سيارة ربع نقل الظاهرة بمقطع الفيديو، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بطريق القاهرة - الإسماعلية الصحراوي فوجئ بإطلاق عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مستقلًا سيارة ملاكي، لـ أعيرة نارية تجاهه من سلاح ناري لمحاولة استيقافه للاستيلاء على سيارته لوجود خلافات مالية بينهما، إلا أنه تمكن من الفرار ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالسيارة.

وتمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الناري بندقية آلية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.