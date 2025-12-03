ضبط شاب بتهمة تصوير فيديو لتمركز أمني بالمحلة والنيابة العامة تأمر بحجزه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب بتهمة تصوير فيديو لتمركز أمني بمنطقة سوق الحنفي بشارع البحر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة قيام شاب بتصوير تمركز أمني بمحيط سوق مصوغات الذهب بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراتها .

وأفاد شهود عيان إن الشاب عقب مشادة كلامية مع أحد أفراد الشرطة شرع في تصوير التمركز الأمني وضبط وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.

سقوط الشاب المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.