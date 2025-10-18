موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات غير اعتيادية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، محذّرة من موجة صيفية مفاجئة تضرب معظم أنحاء الجمهورية، في ظل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لتسود أجواء أقرب إلى فصل الصيف رغم اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة

تشير التنبؤات الصادرة عن هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ30 درجة مئوية على معظم محافظات الجمهورية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا أكبر يصل إلى 39 درجة مئوية، وهو معدل لا يتناسب مع طبيعة حالة الطقس المفترض أن تكون خريفية مستقرة في مثل هذا التوقيت.



طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

توضح الهيئة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وتصبح شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

أما مع دخول ساعات الليل، فيتحول الطقس إلى معتدل في بدايته، ثم يميل إلى البرودة تدريجيًا مع الساعات المتأخرة من الليل، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.



تحذير هام من الأرصاد بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق

حذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الفجر الأولى، تبدأ من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء

وأوضحت أن هذه الشبورة قد تحد من الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة، مؤكدة أن حالة الطقس رغم استقرارها العام قد تشهد بعض الظواهر المؤثرة على الحركة المرورية

سحب خفيفة ورذاذ دون تأثير على الأنشطة

تظهر بعض السحب المنخفضة المصحوبة برذاذ خفيف على مناطق متفرقة، إلا أن الأرصاد أكدت أن هذه الظاهرة لن تؤثر بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية أو الحركة المرورية، وأن حالة الطقس ستظل مستقرة نسبيًا في أغلب المناطق

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

تشهد بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس نشاطًا ملحوظًا للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية، بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على البحر المتوسط

وفي التفاصيل:

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر، مع رياح شمالية غربية

خليج السويس: حالته معتدلة إلى مضطربة، والموج يتراوح بين 2 و3 أمتار

الأرصاد: لا مؤشرات لعواصف أو أمطار غزيرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا توجد مؤشرات على حدوث أمطار غزيرة أو عواصف رعدية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الطقس مستقرة بشكل عام، لكن الموجة الحالية تمثل امتدادًا لنشاط حراري متأخر نتيجة الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، ما يجعل الإحساس بالحرارة مرتفعًا رغم انتهاء فصل الصيف رسميًا

تحذيرات عاجلة للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، خاصة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه لتفادي الشعور بالإجهاد الحراري. كما شددت على أهمية متابعة نشرات حالة الطقس اليومية لتجنب المفاجآت المناخية خلال هذه الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف

دعوة لعدم الانخداع بانخفاض الليل

وأضافت الأرصاد أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا قد يتسبب في الإصابة بنزلات البرد، لذا يُنصح بعدم التهاون في ارتداء الملابس المناسبة عند الخروج في المساء، حيث إن حالة الطقس تميل إلى البرودة الملحوظة في ساعات الليل المتأخرة، خصوصًا بالمناطق المكشوفة والريفية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 29 – 19

6 أكتوبر: 30 – 18

الإسكندرية: 27 – 17

أسوان: 40 – 23

الأقصر: 38 – 20

شرم الشيخ: 33 – 24

قنا: 36 – 21

الفيوم: 29 – 18

موجة حر مؤقتة تعيد مشهد الصيف

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على أن الموجة الحالية مؤقتة، ومن المتوقع أن تنكسر تدريجيًا خلال الأيام المقبلة مع عودة حالة الطقس الخريفية المستقرة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر