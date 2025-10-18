قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات غير اعتيادية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، محذّرة من موجة صيفية مفاجئة تضرب معظم أنحاء الجمهورية، في ظل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لتسود أجواء أقرب إلى فصل الصيف رغم اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة

تشير التنبؤات الصادرة عن هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ30 درجة مئوية على معظم محافظات الجمهورية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا أكبر يصل إلى 39 درجة مئوية، وهو معدل لا يتناسب مع طبيعة حالة الطقس المفترض أن تكون خريفية مستقرة في مثل هذا التوقيت.

طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

توضح الهيئة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وتصبح شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

أما مع دخول ساعات الليل، فيتحول الطقس إلى معتدل في بدايته، ثم يميل إلى البرودة تدريجيًا مع الساعات المتأخرة من الليل، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
 

تحذير هام من الأرصاد بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق

حذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الفجر الأولى، تبدأ من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء
وأوضحت أن هذه الشبورة قد تحد من الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة، مؤكدة أن حالة الطقس رغم استقرارها العام قد تشهد بعض الظواهر المؤثرة على الحركة المرورية

سحب خفيفة ورذاذ دون تأثير على الأنشطة

تظهر بعض السحب المنخفضة المصحوبة برذاذ خفيف على مناطق متفرقة، إلا أن الأرصاد أكدت أن هذه الظاهرة لن تؤثر بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية أو الحركة المرورية، وأن حالة الطقس ستظل مستقرة نسبيًا في أغلب المناطق

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

تشهد بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس نشاطًا ملحوظًا للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية، بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على البحر المتوسط
وفي التفاصيل:

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر، مع رياح شمالية غربية

خليج السويس: حالته معتدلة إلى مضطربة، والموج يتراوح بين 2 و3 أمتار

الأرصاد: لا مؤشرات لعواصف أو أمطار غزيرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا توجد مؤشرات على حدوث أمطار غزيرة أو عواصف رعدية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الطقس مستقرة بشكل عام، لكن الموجة الحالية تمثل امتدادًا لنشاط حراري متأخر نتيجة الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، ما يجعل الإحساس بالحرارة مرتفعًا رغم انتهاء فصل الصيف رسميًا

تحذيرات عاجلة للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، خاصة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه لتفادي الشعور بالإجهاد الحراري. كما شددت على أهمية متابعة نشرات حالة الطقس اليومية لتجنب المفاجآت المناخية خلال هذه الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف

دعوة لعدم الانخداع بانخفاض الليل

وأضافت الأرصاد أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا قد يتسبب في الإصابة بنزلات البرد، لذا يُنصح بعدم التهاون في ارتداء الملابس المناسبة عند الخروج في المساء، حيث إن حالة الطقس تميل إلى البرودة الملحوظة في ساعات الليل المتأخرة، خصوصًا بالمناطق المكشوفة والريفية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 29 – 19

6 أكتوبر: 30 – 18

الإسكندرية: 27 – 17

أسوان: 40 – 23

الأقصر: 38 – 20

شرم الشيخ: 33 – 24

قنا: 36 – 21

الفيوم: 29 – 18

موجة حر مؤقتة تعيد مشهد الصيف

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على أن الموجة الحالية مؤقتة، ومن المتوقع أن تنكسر تدريجيًا خلال الأيام المقبلة مع عودة حالة الطقس الخريفية المستقرة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر

 

الأرصاد الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

نقابة أطباء قنا

أطباء قنا تعلن تشكيل هيئة مكتبها بعد اعتماد نتائج التجديد النصفي

حملة تمونية

الدقهلية: 330 مخالفة في حملات تموينية تفتيشية مفاجئة وضبط 2 طن منتجات متنوعة

حملة تفتيش

محافظ الدقهلية: ضبط 4 أطنان مشروبات ومياه غازية ومعدنية في حملة تموينية

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

اللعاب
اللعاب
اللعاب

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

