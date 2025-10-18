قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قطاع الأعمال: ملتزمون بتحديث الأصول الفندقية التابعة

علياء فوزى

احتفل فندق النيل ريتز-كارلتون القاهرة، المملوك لشركة مصر للفنادق – إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – بمرور عشر سنوات على إعادة افتتاحه بالشراكة مع شركة ريتز-كارلتون العالمية، إحدى أبرز العلامات الفندقية في عالم الضيافة الفاخرة.

يقع الفندق في قلب ميدان التحرير، بإطلالة ساحرة على نهر النيل، وعلى بُعد خطوات من أبرز معالم القاهرة التاريخية والثقافية مثل المتحف المصري، مبنى جامعة الدول العربية، وكوبري قصر النيل. ويتمتع بموقع يجمع بين العراقة والحيوية، يجعله محطة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل.

وفي إطار الحفاظ على هذا الصرح الفندقي التاريخي وتطويره، يُجرى حاليًا تنفيذ مشروع تطوير شامل لمرافق وخدمات الفندق، وذلك ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث الأصول الفندقية والسياحية المملوكة لشركاتها التابعة. وتؤكد الوزارة في هذا الإطار حرصها على التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل الفندقي، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الدولية وتعزيز التنافسية في قطاع السياحة المصري.

ويُنفذ المشروع بالتوازي مع استمرارية التشغيل الكامل للفندق، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالمستوى المتميز ذاته دون انقطاع. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بكفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي الفريد للفندق، بما يواكب المعايير العالمية في قطاع الضيافة، ويعزز قدرة الفندق على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يحقق عوائد مستدامة ويساهم في دعم قطاع السياحة المصري.

يضم الفندق 329 غرفة وجناحًا فخمًا بإطلالات خلابة على النيل أو المدينة، إلى جانب تصميم داخلي يجمع بين الحداثة واللمسات التاريخية التي تعكس إرث الفندق منذ إنشائه عام 1959. كما يقدم الفندق تجربة ضيافة متكاملة منها مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية، وقاعات للمؤتمرات والفعاليات، مركز متطور للياقة البدنية، نادي صحي فاخر، بالإضافة إلى حوض سباحة خارجي وإطلالات بانورامية تمنح الضيوف لحظات من الرفاهية والراحة.

