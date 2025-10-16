مساعد وزير قطاع الأعمال: القطن المصري يفتح الباب أمام توطين صناعة الغزل والنسيج

أكدت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، أنه لدينا محفظة أصول من 170 شركة تتبع قطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه وضعنا استراتيجية لإحياء شركات قطاع الأعمال تقوم على الألات والبشر.

وقالت رشا عمر، خلال لقاء لها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك شراكة قوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أجل تطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن القطن المصري يفتح الباب أمام توطين صناعة الغزل والنسيج .

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، أنه تم إفتتاح مصانع جديدة للغزل والنسيج بالمحلة ضمن خطة التطوير.



