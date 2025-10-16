قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
مساعد وزير قطاع الأعمال: القطن المصري يفتح الباب أمام توطين صناعة الغزل والنسيج

محمود محسن

أكدت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، أنه لدينا محفظة أصول من 170 شركة تتبع قطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه وضعنا استراتيجية لإحياء شركات قطاع الأعمال تقوم على الألات والبشر.

وقالت رشا عمر، خلال لقاء لها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك شراكة قوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أجل تطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن القطن المصري يفتح الباب أمام توطين صناعة الغزل والنسيج .

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، أنه تم إفتتاح مصانع جديدة للغزل والنسيج بالمحلة ضمن خطة التطوير.


 

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الإسكان : فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للحصول على وحدات بمشروع زهرة العاصمة

الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على ارتفاع

الرقابة المالية: تعاون مع وزارة المالية لبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

