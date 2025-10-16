استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية

تشهد لجنة الحكام في اتحاد الكرة حالة من التوتر في الفترة الحالية، على خلفية الاستعداد لإرسال القائمة الدولية الجديدة للحكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعتمادها للعام القادم.

الأزمة تفجّرت مع بدء مناقشة الأسماء المرشحة، وما صاحب ذلك من خلافات داخلية حول الاختيارات النهائية.



تمسك بالتغيير بقيادة أوسكار رويز

أوضح الإعلامي جمال الغندور، خلال ظهوره في برنامج «ستاد المحور»، أن أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، يتبنى رؤية تقوم على تجديد الدماء داخل القائمة الدولية.

فهو يصر على إدخال أسماء جديدة شابة تمنح التحكيم المصري دفعة مستقبلية، ويرى ضرورة استبعاد بعض الأسماء التي تواجدت لسنوات طويلة دون تطوير ملحوظ.



استبعاد أسماء بارزة يثير الجدل

من أبرز نقاط الخلاف داخل اللجنة، وفق تصريحات الغندور، نية أوسكار استبعاد حكام ذوي خبرة مثل محمد البنا ومحمود بسيوني من القائمة الدولية.

هذا التوجه قوبل بتحفظات من بعض أعضاء اللجنة الذين يرون أن وجود خبرات تحكيمية ضروري للحفاظ على التمثيل المصري في البطولات الدولية.



ضغوط داخلية لفرض أسماء معينة

الغندور أكد أن هناك محاولات من بعض أعضاء لجنة الحكام للتأثير على قرارات أوسكار رويز، بهدف الإبقاء على أسماء مثل البنا وبسيوني ضمن القائمة. رغم ذلك، لا يزال رويز متمسكًا برأيه، رافضًا أي تدخل أو ضغوط خارجية قد تمس حيادية الاختيار أو تطيل أمد الجدل داخل المنظومة.

انتظار الحسم النهائي



حتى اللحظة، لم تُحسم القائمة بشكل نهائي، وما زالت النقاشات مستمرة داخل اللجنة. ورغم الضغوط المتزايدة، يتمسك رئيس اللجنة بتطبيق معايير جديدة تعتمد على الجدارة الفنية واللياقة والانضباط، بعيدًا عن المجاملات أو النفوذ الشخصي.



ومع اقتراب موعد الإرسال الرسمي لـ«فيفا»، تبدو الساعات المقبلة حاسمة في تقرير مصير بعض الأسماء، وإما تهدئة الأجواء أو تفجير خلافات أكبر داخل اللجنة



