استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
توك شو

ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن

حلف شمال الأطلسي
حلف شمال الأطلسي
محمود محسن

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات في برلين، إن ألمانيا تتخذ خطوات متسارعة نحو تعزيز قدراتها العسكرية؛ في ظل شعورها بتراجع الدور الأمريكي وتجاهله للأزمة الأوكرانية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن برلين أعلنت مؤخراً نيتها رفع عدد قواتها العاملة من 100 إلى 250 ألف جندي، وفرض التجنيد الإجباري على الشباب، وربما على النساء؛ إذا لم يتحقق الهدف العددي المطلوب، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 1.5% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المستشار الألماني حذّر من أن الأمن الأوروبي والديمقراطية باتا مهددين من قبل روسيا.

ونوه بأن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي تأسس لمواجهة الاتحاد السوفيتي، يعود الآن إلى منطق المواجهة ذاته، لكن في ظل مشهد جديد تتراجع فيه الثقة بين ضفتي الأطلسي.

وأشار إلى أن التباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا يخدم روسيا، لافتاً إلى ما نقلته بعض الصحف عن توتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائهما الأخير بشرم الشيخ حول الملف الأوكراني.

وشدد بكور على أن دعم أوكرانيا لا يعني تأجيج الحرب كما يرى البعض، بل يمثل مدخلاً لتحقيق السلام الحقيقي، مؤكداً أنه كلما زاد دعم أوكرانيا زادت فرص الوصول إلى سلام عادل.

واعتبر أن السياسات الناعمة دون أدوات ضغط قوية؛ هي سياسات فاشلة، مشيراً إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن التفاوض لا يكون مثمراً إلا من موقع قوة، مستشهداً بما حدث في حالات عديدة من الضغط الأمريكي والإقليمي لتحقيق اتفاقات لوقف إطلاق النار.
 

ميسرة بكور الشباب برلين حلف شمال الأطلسي الرئيس الفرنسي

