الحكومة البريطانية تعلن تسليم أكثر من 85 ألف طائرة مُسيرة لأوكرانيا خلال 6 أشهر

أعلنت بريطانيا أنها سلمت أكثر من 85 ألف طائرة عسكرية مُسيرة إلى أوكرانيا خلال ستة أشهر فقط هذا العام، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنتاج الشركات البريطانية ودعم الوظائف في كلا البلدين.

وذكر بيان للحكومة البريطانية، أن وزير الدفاع جون هيلي سيؤكد هذا الأمر في بروكسل اليوم خلال مشاركته مع ألمانيا في استضافة أحدث اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة استثمرت 600 مليون جنيه إسترليني هذا العام للتعجيل بتسليم الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة قصيرة المدى من منظور الشخص الأول (FPV)، والتي تعد بالغة الأهمية لدعم خط المواجهة في أوكرانيا، إذ تستخدم هذه الطائرات في توجيه ضربات دقيقة وعمليات استطلاع، فضلا عن تعطيل النشاط الروسي خلف خطوط المواجهة، من أجل مواجهة محاولات روسيا نفسها لحشد تكتيكات الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن هيلي سيتحدث مع حلفائه عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الطائرات بدون طيار لمواجهة ما وصفه ب"تصعيد بوتين" في أعقاب تزايد هجمات الطائرات بدون طيار في أوكرانيا والتوغلات الخطيرة في أوروبا.

وكان وزير الدفاع البريطاني قد أكد، في تصريح أمام البرلمان، ضرورة أن يقابل التصعيد الخطير للرئيس الروسي في أوكرانيا وعبر أوروبا بزيادة إنتاج الطائرات المُسيرة وتعزيز الدفاعات الجوية لحلف "الناتو".

