مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

نشرت رئاسة الجمهورية حصاد قمة شرم الشيخ للسلام في فيديو، يوجز أبرز مخرجات هذه القمة التاريخية.

وظهر في الفيديو صوت قائد سرب الطيران المصري يرحب بطائرة الرئاسة الأمريكية، قائلا: "نرحب بكم في مصر .. وننقل ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتمت قمة شرم الشيخ للسلام أعمالها بحضور لافت لقادة وممثلي أكثر من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، لتؤكد مكانة مصر المحورية كقاطرة للعمل الدبلوماسي الهادف إلى حقن الدماء.

من شرم الشيخ "مدينة السلام" الساحرة، وعبر تكاتف دولي غير مسبوق، أرسلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية وموحّدة إلى العالم، تمحورت حول ضرورة إنهاء الصراع في غزة، وفتح مسار حقيقي لإرساء السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط.

