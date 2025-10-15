من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

نشرت رئاسة الجمهورية حصاد قمة شرم الشيخ للسلام في فيديو، يوجز أبرز مخرجات هذه القمة التاريخية.

وظهر في الفيديو صوت قائد سرب الطيران المصري يرحب بطائرة الرئاسة الأمريكية، قائلا: "نرحب بكم في مصر .. وننقل ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتمت قمة شرم الشيخ للسلام أعمالها بحضور لافت لقادة وممثلي أكثر من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، لتؤكد مكانة مصر المحورية كقاطرة للعمل الدبلوماسي الهادف إلى حقن الدماء.

من شرم الشيخ "مدينة السلام" الساحرة، وعبر تكاتف دولي غير مسبوق، أرسلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية وموحّدة إلى العالم، تمحورت حول ضرورة إنهاء الصراع في غزة، وفتح مسار حقيقي لإرساء السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط.