جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
ضبط ومصادرة 51 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات المراكز والمدن، في التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 51 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان المحافظ كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإنارة والمواقف وشئون البيئة والإدارات المعنية، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 2 جهاز بازوكا صغير، 24 سماعة، 7 تابلوهات خشب.

وفي مدينة المطرية، تابع أشرف عبد الواحد رئيس المدينة، حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 3 ماكينة صوت، 3 ميكروفون.

وفي مدينة الكردي، قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 7 سماعات، 3 جهاز بازوكا، 2 ميكروفون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

