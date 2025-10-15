احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

تساعد بعض العادات البسيطة و التغييرات الصحية في نمط الحياة في الوقاية من التهابات المسالك البولية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية.

ممارسة النظافة الجيدة



تُعدّ النظافة الشخصية الجيدة من أفضل الطرق للوقاية من التهابات المسالك البولية وهذا مهمٌّ بشكل خاص إذا كنت أنثي، لأن مجرى البول لديكِ أقصر بكثير، مما يُسهّل على بكتيريا الإشريكية القولونية الانتقال من المستقيم إلى الجسم و امسحي دائمًا من الأمام إلى الخلف بعد التبرز لتجنب ذلك.

خلال دورتكِ الشهرية ، يُنصح بتغيير منتجات الدورة الشهرية بانتظام، بما في ذلك الفوط الصحية والسدادات القطنية كما يُنصح بتجنب استخدام مزيلات العرق على المهبل.

اشرب الكثير من السوائل



شرب كميات إضافية من السوائل، وخاصةً الماء، يوميًا يُساعد على طرد البكتيريا من المسالك البولية.

يُوصي الأطباء بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

تغيير عادات التبول



للتبول دورٌ كبيرٌ في التخلص من البكتيريا في الجسم، وأعلن أن البولُ فضلاتٌ، وفي كلِّ مرةٍ تُفرِّغ فيها مثانتك، تُساعد على إزالة تلك الفضلات من جسمك.

إن التبول بشكل متكرر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، خاصة إذا كنت تعاني من التهابات المسالك البولية كثيرًا.

يُنصح بالتبول قبل وبعد ممارسة الجنس مباشرةً و قد يُدخل الجنس البكتيريا إلى مجرى البول، ويساعد التبول قبل وبعد ممارسة الجنس على طردها وإذا لم تتمكن من التبول، اغسل المنطقة بالماء الدافئ.

تغيير وسائل منع الحمل



قد يزيد خطر إصابتكِ بالتهاب المسالك البولية إذا استخدمتِ الحجاب الحاجز لمنع الحمل واستشيري بشأن خيارات منع الحمل الأخرى .

استخدمي مواد التشحيم القائمة على الماء أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

إذا كنتِ تستخدمين مُزلقًا أثناء الجماع، فتأكدي من أنه ذو أساس مائي كما يجب عليكِ تجنب مُبيدات النطاف إذا كنتِ تُعانين من التهابات المسالك البولية المتكررة.

غيّر ملابسك



الملابس الضيقة قد تُهيئ بيئة رطبة، مما يُعزز نمو البكتيريا ويمكنكِ تجربة ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية لمنع تراكم الرطوبة حول مجرى البول.

الأدوية



إذا كنتِ في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث ، فقد يقترح عليكِ مقدم الرعاية الصحية كريمًا مهبليًا يحتوي على الإستروجين وقد تساعد هذه الكريمات في تقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية عن طريق تغيير درجة حموضة المهبل.



استشيري مقدم الرعاية الصحية إذا كنتِ في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث وتعانين من التهابات المسالك البولية بكثرة.

ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك مستخلص التوت البري والبروبيوتيك ، في الوقاية من التهابات المسالك البولية و اسألي طبيبك قبل البدء بتناول أي مكملات.

